Une triple série collector en titane pour l’AlpinerX Alive

C’est par un véritable échange entre la marque horlogère suisse et sa communauté qu’est née la dernière création AlpinerX Alive. Les fans d’Alpina ayant émis le souhait d’une montre connectée en titane, la maison a donc développé une déclinaison très exclusive, disponible uniquement en ligne et en série limitée : l’AlpinerX Alive Titanium. Un collector, décliné en trois versions, éditées chacune à 99 exemplaires.

La communauté en ligne Alpina a exprimé le souhait d’une version en titane, ce matériau trois fois plus résistant que l’acier mais deux fois plus léger que lui. Par ces propriétés, c’est un métal particulièrement adapté à une montre sport-urbaine, taillée pour le quotidien. Son poids plume, sa résistance aux chocs et aux rayures en font l’allié idéal de l’AlpinerX Alive.



Equipée d’un boîtier en titane de 45 mm de diamètre, cette édition limitée se compose de trois modèles, vendus chacun avec un bracelet supplémentaire en velcro de couleur. Le premier est le plus exclusif : c’est à ce jour la seule et unique AlpinerX Alive dotée d’un bracelet en métal. Également réalisé en titane, il s’harmonise avec une lunette satinée du même matériau, dont le cadran noir est survolé d’aiguilles et d’index blancs.

Le second se porte sur un bracelet en veau beige surpiqué blanc paré d’une lunette noire – une esthétique rétro-moderne largement plébiscitée par la communauté Alpina, inspirée d’un modèle présent dans la collection courante mais ici en série strictement limitée en raison de son boîtier titane rehaussé d’un cadran gris. Le troisième, quant à lui, affiche son appel du large avec un cadran bleu nuit. Il s’agit de la seule montre dont le boîtier en titane est habillé d’un bracelet en caoutchouc. Également bleu, celui-ci renforce l’orientation sport de la pièce.



L’AlpinerX Alive Titanium repose sur le mouvement AL-284. Développé en interne, celui-ci dispose d’une batterie rechargeable, pouvant offrir jusqu’à sept jours de complète autonomie. Elle intègre un capteur de fréquence cardiaque de dernière génération, développé par Philips Wearable Sensing, ainsi qu’un GPS intégré (captant au moins neuf satellites), la VO2 max et le suivi de l’hydratation. Ces nouvelles fonctions sont complétées par un calendrier perpétuel, un deuxième fuseau horaire, un chronographe, un suivi de l’activité physique et du sommeil ainsi que par des notifications personnalisées. Le tout est aujourd’hui disponible sur un nouvel écran tactile haute résolution AMOLED.



L’AlpinerX Alive Titanium sur bracelet cuir et caoutchouc partage un même prix de 1 395 €, quand la variante sur bracelet titane s’offre à 1 695 €. Pour renforcer ses liens avec sa communauté, Alpina a également décidé de lui offrir une remise supplémentaire. Ses 20 premiers clients bénéficieront d’un tarif spécial : 976 € pour les versions sur bracelet veau et caoutchouc, 1 186 € pour la version sur bracelet titane.