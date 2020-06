Une Swatch X personnalisée pour la fête des pères

Swatch lance un motif spécial à l’occasion de la Fête des Pères pour réaliser une montre 100% personnalisée avec Swatch x You.

Le trublion de l’horlogerie rend hommage aux papas du monde entier. Qu’ils soient cool, branchés ou décalés, Swatch leur dédie un motif exclusif : un patchwork de mini personnages hauts en couleur et en originalité. Swatch X You propose de positionner sa montre (modèle New Gent) sur le motif sélectionné dans le sens de rotation souhaité. Après avoir validé le design de sa montre, il est ensuite possible de choisir la couleur du mécanisme (doré, noir ou argenté) et d’imprimer un message (jusqu’à 15 caractères) au dos du boîtier. Une montre personnalisée Swatch X You coûte 110 €.

