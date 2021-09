Une Startimer Pilot Quartz Chronograph Big Date pour Alpina

La manufacture suisse dévoile de nouveaux modèles de la Startimer Pilot Quartz Chronograph Big Date qui adaptent à la technologie quartz deux complications reine de la Haute Horlogerie : le chronographe et la grande date.

La Startimer Pilot Quartz Chronograph Big Date est déclinée en trois versions. Dans un large boîtier de 44 mm, celles-ci offrent un chronographe compax accompagné d’une grande date à 6 heures. Il s’agit là d’une complication rare de Haute Horlogerie. Elle permet d’afficher la date sur deux disques séparés, l’un pour les dizaines, l’autres pour les unités. Ce procédé de guichets grand format donne une lisibilité incomparable de la date.

Avec une autonomie annoncée de 4 ans (48 mois), chaque modèle se partage un fond gravé, de larges aiguilles polies à la main, des chiffres arabes luminescents, une étanchéité garantie à 10 ATM (100 mètres), un bracelet en cuir de veau, deux poussoirs et une aiguille des secondes terminée par l’emblème Alpina, ce célèbre triangle rouge qui symbolise les sommets alpins de son berceau.

Un chronographe compax en trois versions

Une première exécution luxueuse présente un boîtier en plaqué or rose, au sein duquel rayonne un cadran bleu marine orné de trois compteurs noirs, survolés d’aiguilles également en plaqué or rose. Elle est finalisée d’un bracelet en cuir de veau brun, surpiqué blanc cassé. Les deux autres éditions, au prix particulièrement étudié, affichent un boîtier en acier. La première arbore un look furtif inspiré des vols de nuit, avec un cadran bleu nuit et des compteurs noirs, rappelés par un bracelet en cuir de veau également noir, surpiqué blanc cassé. La seconde version acier en bénéficie également, mais joue la carte du contraste et de la lisibilité, les trois compteurs argent azurés se détachant avec force d’un cadran bleu marine intense.

Boîtier acier : 895 €

Boîtier plaqué or rose : 1195 €