Une Stan Smith Mylo fabriquée à partir de racines de champignons

Adidas dévoile une chaussure concept, la Stan Smith Mylo, la première chaussure fabriquée à l’aide de Mylo, innovation à base de racines de champignons qui a l’apparence et le toucher du cuir – doux, souple, mais une alternative plus renouvelable. La chaussure concept présente une technologie de matériau révolutionnaire qui repense la façon dont les marques créent avec des matériaux inspirés par la nature.

Fabriqué à partir de mycélium renouvelable – les racines souterraines des champignons – Mylo est créé à l’aide d’une culture très efficace prenant moins de deux semaines. Le processus tire parti d’une technique d’agriculture verticale de pointe, permettant de cultiver le mycélium dans un système à faible encombrement tout en augmentant le rendement.

Le dessus de la chaussure, les trois bandes perforées, la languette du talon et le marquage premium sont réalisés en Mylo. La semelle intermédiaire de la chaussure est fabriquée en caoutchouc naturel. “L’introduction de Mylo comme nouveau matériau est une étape majeure dans notre ambition à contribuer à mettre fin aux déchets plastiques”, explique Amy Jones Vaterlaus, Global Head of Future chez Adidas.

Le nouveau concept a été rendu possible grâce à un partenariat avec Bolt Threads, une société de biotechnologie qui s’est engagée à créer la prochaine génération de matériaux avancés.

Après le lancement, plus tôt cette année, de la Stan Smith avec Primegreen, dont la tige est fabriquée à partir de 50 % de matériaux recyclés, la Stan Smith Mylo est la nouvelle recréation de cette basket emblématique. Elle rend hommage à l’héritage de la marque en matière de création de chaussures de sport, avec un nouveau gage de responsabilité qui témoigne de l’engagement d’adidas à contribuer à la fin des déchets plastiques.