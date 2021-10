Une soirée OMEGA exceptionnelle pour James Bond 007

À l’occasion du lancement du 25e opus James Bond, Mourir peut attendre (No Time To Die), prévu dans les salles de cinéma le 6 octobre prochain, OMEGA a réuni les amis de la marque et clients autour d’une soirée de projection très privée. Une occasion unique pour la marque de célébrer 26 ans de collaboration avec l’agent 007; dans une ambiance tamisée piano bar, chacun a pu admirer avant la projection du film, une coupe de champagne à la main, la rétrospective incomparable des montres OMEGA depuis le film Golden Eyes, en 1995.

Parmi les invités de renom, figuraient le footballeur brésilien du PSG: Neymar, les acteurs Franck Dubosc, Frédéric Diefenthal, les Chefs Thierry Marx, Cyril Lignac, la chroniqueuse d’Europe 1 Laurie Cholewa, le présentateur et médecin Michel Cymes, le chroniqueur Michel Chevalet, les comédiennes Nadia Farez, Emma Smet, ou encore les youtubeur SEB, Frank sans C, et les athlètes et médaillés olympiques Mathilde Gros, Rayan Helal, Valentin Lavillenie, Cyrena Samba, Leslie Djhone…

C’est la superbe Seamaster Diver 300M_Édition 007 qui accompagne James Bond à l’écran et qui surprend par ses fonctions tout au long du film. Lancée en 1993, la Diver 300M a bâti sa réputation auprès des grands plongeurs de l’histoire et d’icônes du style, mais également au poignet du plus célèbre des espions britanniques.

Pour la conception de cette édition Bond, OMEGA a travaillé en étroite collaboration avec Daniel Craig et les producteurs du film, dont la relation intime avec l’espion a nourri l’imagination des horlogers et créateurs de la Maison. L’expérience de l’acteur dans la peau de 007 a également largement inspiré le résultat final !