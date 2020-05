Une sneaker Clae Malon en collaboration avec Son Of Cobra

Admirez cet imprimé marbre exclusif sur la toute nouvelle silhouette Malone ! La marque de sneakers basée à Los Angeles CLAE collabore de nouveau avec l’artiste et shaper de planches de surf, Son of Cobra.

Née en 2001 à Los Angeles, CLAE designe des silhouettes de sneakers aux lignes épurées et détails innovants.Avec une attention méticuleuse à la qualité des matières, à la confection et au confort de ces produits, elle offre des pièces minimalistes et intemporelles, qui évoluent et durent, tout en minimisant son empreinte écologique.

Le motif de cette collaboration met en avant le talent de Son Of Cobra à reproduire le marbre, d’ordinaire réalisé pour les customisations de ses planches de surf. Cette collaboration reprend le nouveau modèle Malone de CLAE, une sneaker au design épuré avec un confort incomparable disposant d’un ingénieux détails au talon pour un maintien optimal tandis que sa nouvelle semelle Premium Court (PC) garantit une meilleure stabilité. Elle est fabriquée à la main en cuir Italien Nappa, un cuir venant d’une tannerie certifiée. La sneaker ainsi que la boite se parent du motif marbre, signature de Son of Cobra.

Son Of Cobra dévoile aussi son tout dernier projet en vidéo : la customisation d’une BMW de 2002 à l’image des premières voitures de rallye. Avec un savoir-faire acquis avec l’expérience, Paul a pu reconstruire les éléments de cette BMW en fibre de carbone, un matériau ultra léger et résistant utilisé dans les sports mécaniques et en y intégrant un moteur S14 16 valves pour plus de puissance. Une création unique pour les passionnés de mécanique et voitures de sport vintage.

En édition limitée à 300 exemplaires, le modèle Malone CLAE x Son Of Cobra est disponible à 149 € dans une sélection de boutique à travers le monde et sur www.clae.eu