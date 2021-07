Une smart watch Super Mario en édition limitée pour TAG Heuer

Surprise ! TAG Heuer et Nintendo ont imaginé une édition limitée inspirée par le plus célèbre des personnages de Nintendo : SuperMario.

Quand Super Mario rencontre la TAG Heuer Connected, le résultat est une montre unique qui injecte une dose de créativité nouvelle et un style audacieux dans les collections de l’horloger avant-gardiste. Le héros intrépide et emblématique prend vie dans cette montre connectée de luxe qui marie avec brio le sport, la technologie et l’élégance. La TAG Heuer Connected née de cette collaboration offre à ceux qui la portent un moyen ludique de bouger d’avantage et le plaisir d’atteindre leurs objectifs tout au long de la journée.

Des générations d’amateurs de jeux vidéo ont grandi avec Super Mario et plus de 370. millions de jeux ont été vendus dans le monde entier. Depuis le lancement en 1985, au Japon, du premier Super Mario Bros, Super Mario est. devenu une référence mondiale, reconnaissable entre tous avec sa casquette rouge et sa salopette bleue. «L’inspiration pour cette collaboration vient de notre envie de gamifier et d’apporter de l’excitation à notre nouvelle application Wellness et nous avons immédiatement pensé à Super Mario»,déclare Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. « Et pas uniquement pour sa notoriété internationale et intergénérationnelle : Mario est aussi un personnage exceptionnel et infatigable, il est capable de sesortir de n’importe quelle situation par sa persévérance et sa ténacité.Ce personnage iconique prend vie dans le nouveau cadran-phare de la montre et encourage chacun à sortir et à s’activer davantage à ses côtés.La montre connectée TAG Heuer Connected est la meilleure alliée de tous ceux qui veulent bouger plus et vivre une vie connectée. »