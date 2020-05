Une série spéciale Citroën C1 JCC+ signée Castelbajac

Après la Art Car E-Mehari, haute en couleur, dévoilée en mai 2018 et C3 JCC+, toute en élégance, commercialisée en septembre 2018, c’est maintenant le modèle Citroën C1 qui prête sa silhouette à Jean-Charles de Castelbajac.

Citroën est heureux de poursuivre cette collaboration avec le créateur français, qui sublime la robe de C1 en associant mode et lifestyle. Jean Charles de Castelbajac présente une version haut de gamme pleine de contraste sur laquelle il appose subtilement sa signature colorée sur les coques de rétroviseurs, les centres de roue, les stickers de custode ou le garnissage spécifique. La petite citadine de Citroën se pare ainsi d’un look qui captera l’attention dans le paysage urbain.

Cette série très spéciale, baptisée C1 JCC+, est dotée d’équipements de confort tels la climatisation automatique et l’allumage automatique des feux de croisement, et d’éléments de style tels le toit bi-ton noir, les élargisseurs d’aile, ou un garnissage brodé spécialement. Elle propose six aides facilitant la conduite en ville dont la caméra de recul.

Particulièrement agile grâce à son rayon de braquage de 4,80m, C1 JCC+ mesure 3,46m et offre une compacité optimale en zone urbaine. Grâce à ses dimensions et son poids réduits, son moteur 3 cylindres VTi 72 procure des prestations et performances de premier rang. C’est aussi une motorisation efficiente et sobre issue de la toute dernière génération homologuée selon la norme d’émissions Euro 6.

La C1 JCC+ est proposée avec le VTi 72 S&S BVM, un moteur essence performant et efficient Euro 6.