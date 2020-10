Une semaine spéciale Bruce Springsteen sur Apple Music

La légende du rock lance une nouvelle émission de radio sur Apple Music, présente un film documentaire en avant-première sur Apple TV+ et organise un événement spécial pour les fans d’Apple Music avant la sortie de ”Letter To You”

En prévision de la sortie de son très attendu vingtième album studio “Letter to You” – le premier enregistré en live avec le E Street Band depuis “Born In The U.S.A.” en 1984 – Bruce Springsteen et Apple Music ont prévu une semaine de musique et d’événements, dont une nouvelle émission de radio et une session d’écoute exclusive de l’album.

Pour lancer les festivités, Springsteen a donné une interview exclusive à Zane Lowe qui sera diffusée ce soir à 19h (heure française) sur Apple Music 1. L’interview sera ensuite disponible sur Apple Podcasts.

L’émission “Letter to You Radio” commence le 19 octobre et comprendra cinq épisodes, chacun dédié à une période de la carrière du Boss. Les auditeurs pourront écouter Bruce Springsteen parler de sa carrière, depuis ses débuts jusqu’à ”Letter To You”. Des invités spéciaux rejoindront Springsteen lors de chaque épisode : Jon Landau et Clive Davis, Dave Grohl des Foo Fighters, Eddie Vedder de Pearl Jam, Brandon Flowers de The Killers, Jon Stewart et Steven Van Zandt du E Street Band.

Les fans auront droit à un nouvel épisode chaque jour de la semaine à 22h (heure française), simultanément sur Apple Music Hits et sur E Street Radio, la radio de Bruce Springsteen sur SiriusXM. Tous les épisodes seront disponibles à la demande après diffusion dans la section Radio d’Apple Music.

Jeudi 22 octobre – Session d’écoute de l’album

A 20 h, heure de Los Angeles, Bruce Springsteen et Apple Music vont organiser une session d’écoute virtuelle de l’album pour les fans. Pendant cette séance, Bruce prendra le temps de partager des nouveaux morceaux avec 1000 fans, ainsi que des extraits du documentaire Bruce Springsteen’s Letter to You (qui sera ensuite diffusé sur Apple TV+), et répondra en direct à quelques questions des fans.

Pour les amateurs en France, cet évènement aura lieu 5h du matin vendredi, visible sur Apple Music en live stream.

Vendredi 23 octobre – Diffusion en avant-première du documentaire “Bruce Springsteen’s Letter To You” sur Apple TV+

Le documentaire rend hommage au E Street Band, au rock ‘n’ roll et à la façon dont la musique a façonné la vie de Bruce Springsteen. On y voit l’artiste enregistrer avec son groupe au complet en studio et en live pour la première fois depuis des décennies.