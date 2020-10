Une Seiko Prospex LX « Stratosphère » en édition limitée

La ligne LX, intégrée à la collection Prospex, représente l’apogée des montres de sport Seiko. Le nom “LX”, issu du mot latin “lumière”, évoque subtilement la façon dont la lumière se reflète dans les surfaces larges et planes de chaque boîtier. Il s’agit d’une collection de montres de sport haut de gamme qui allie parfaitement esthétisme et haute praticité. Le nouveau modèle LX est équipé du mouvement unique “Spring Drive” de Seiko, qui a démontré sa durabilité, sa résistance et ses capacités lors de son utilisation dans l’espace en 2008. Cette édition limitée exprime la beauté de l’atmosphère terrestre vue de l’espace.

Il s’agit d’un modèle spécial dans lequel le paysage mystique de la terre, vu de l’espace, est rendu vivant par un cadran gradué et une lunette en verre saphir bicolore. Le cadran reproduit le dégradé de couleurs de la stratosphère. Le changement de couleur de la stratosphère, du noir au bleu, est exprimé par le cadran gradué et la lunette bicolore. La belle finition de la montre évoque diverses expressions qui diffèrent selon l’angle de la lumière et rappelle la beauté de la terre éclairée par le soleil.

L’évolution du design Seiko se reflète dans le boîtier de cette montre. Son design est basé sur le modèle historique Diver’s de 1968, la première montre de plongée de Seiko qui affichait une étanchéité à 300m et un mouvement à hautes alternances. Une recréation Prospex de cette Diver’s de 1968 a reçu le prix de la montre de sport en 2018 lors du prestigieux Grand Prix d’Horlogerie de Genève. La collection LX hérite du design original du boîtier de la Diver’s Hi-beat de 1968. La surface du boîtier est dotée d’une brillance et d’un polissage parfait grâce à la technique Zaratsu et l’abaissement de son centre de gravité assure à cette montre modernité et un plus grand confort au porté.

Cette montre est équipée du Calibre 5R66, un mouvement Spring Drive avec une fonction GMT qui a prouvé ses performances dans l’espace. Le mouvement de glissement naturel de l’aiguille des secondes autour du cadran de la montre Spring Drive évoque la scène d’un vaisseau spatial naviguant dans le silence de l’espace. Le fond du boîtier est gravé de la mention “Limited édition” et d’un numéro de série compris entre 001/400 et 400/400, certificat de cette édition limitée.

Seiko Prospex LX, 5600 € Édition limitée à 400 exemplaires au monde