Une Seiko Presage Sharp Edged inspirée par l’aube de Tokyo

Créée en 2020, la collection Presage Sharp Edged combine des surfaces planes avec des angles vifs qui, ensemble, permettent à la montre de scintiller partout où la lumière l’éclaire. Comme les autres modèles de cette collection,c ette nouvelle création présente un motif d’Asanoha ou feuille de chanvre qui a été utilisé pendant plus de mille ans dans les tissus japonais. Les accents de couleur dorée des index et des aiguilles sont fixés sur un cadran noir afin de rappeler la lumière du soleil qui illumine Tokyo au début de l’aube. Que ce soit sur le bracelet en acier inoxydable ou sur le bracelet additionnel en cuir noir qui est également proposé, ce garde-temps automatique Presage offre une perspective très différente et moderne de l’esthétique japonaise. Cette édition limitée à 4000 exemplaires pour le mùo,de qui sera disponible en février pour 1190 € au sein des boutiques Seiko et chez les partenaires sélectionnés dans le monde entier.