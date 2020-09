Une seconde peau éco-conçue pour les champagnes Ruinart

“Innovant, éco-conçu et authentique, l’étui seconde peau cristallise notre engagement durable” explique Frédéric Dufour, Président de la Maison Ruinart. Disponible en avant première à La Grande Epicerie de Paris, du 15 septembre au 15 octobre, puis dans tous les points de vente habituels, le nouvel étui éco-conçu développé pendant plus de deux ans par la Maison Ruinart remplace les boites cadeaux individuelles des cuvées R, R millésimé, Rosé et Blanc de Blancs.

Neuf fois plus léger, 100 % papier, ce nouvel étui qui enveloppe le flacon comme une seconde peau, permet de réduire de 60% les emissions de gaz à effet de serre sur le cycle de l’emballage. Surtout, en plus d’être une prouesse technique et esthétique avec son système de fermeture intégré en papier et sa texture crayeuse, l’étui seconde peau permet de renforcer la protection du vin à la lumière, notamment les flacons de Blanc de Blancs en verre clair.

Résistant à l’humidité (il peut rester 3 heures dans un seau à champagne sans se détériorer), il propose une nouvelle gestuelle de service inspirée de la manière dont les maîtres d’hôtels nouent une serviette blanche autour des flacons avant de servir.