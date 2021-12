Une robe pailletée pour le nouvel Honor 50

Le tout nouveau Honor 50 allie esthétique «Haute-couture Tech» avec une coque pailletée pour les fêtes

Le Honor 50 souhaite incarner une esthétique haut de gamme reflétant les dernières tendances en matière de design. Avec son cadre ultra-mince et des bords en verre poli, il offre une surface lisse qui prodigue aux utilisateurs une expérience visuelle et tactile sans pareille.

S’inspirant de l’esthétique des bagues de joaillerie, le Honora 50 va au-delà des couleurs conventionnelles et est disponible dans une gamme de couleurs étonnantes et fashion, notamment la version Frost Crystal, qui s’inspire des cristaux de neige et crée une finition de rêve semblable à un diamant scintillant en fonction de la lumière. Sous le sapin et ses guirlandes lumineuses, c’est le cadeau parfait à offrir et à recevoir.