Une platine Pro-Ject pour les 100 ans de la voix de son maître

La voix de son maître est de retour… Qui se souvient de « His Master Voice », la voix de son maître ? La marque Pro-Ject a dévoilé une édition limitée extrêmement désirable de sa T1 Phono SB avec HMV.

HMV célébrait son centenaire cette année, notamment avecdes sorties de disques vinyle en édition limitée de différents grands artistes. Et comme vous pouvez le deviner, la platine vinyle Pro-Ject T1 Phono SB HMV 100th Anniversary Centenary Edition est conçue pour venir compléter la fête de manière assez spectaculaire.

Son design arbore un logo spécial 100e anniversaire HMV sous le bras de lecture, avec le plateau représentant l’image classique du chien écoutant un gramophone classique. L’édition spéciale est limitée à 300 joueurs et chacun sera accompagné d’un certificat d’authenticité, vraisemblablement signé d’une empreinte de patte par Nipper lui-même.

Ce tourne-disque utilise une cartouche Ortofon OM 5E, tandis que le socle usiné CNC de la platine ne comporte aucune pièce en plastique et que le plateau en verre est destiné à avoir un peu de poids. Il n’y a pas non plus d’espaces creux à l’intérieur pour éviter les vibrations indésirables. Un tapis en feutre, une housse anti-poussière et un câble phono sont également fournis.

L’image principale du plateau provient du tableau de Francis Barraud de 1898 intitulé La voix de son maître et mettant en vedette Nipper le chien. L’artiste a vendu l’image et les droits d’auteur à la Gramophone Company, devenue la maison de disques EMI. EMI n’a vendu ses dernières parts dans HMV qu’en 2002. HMV compte actuellement plus de 100 magasins et appartient désormais à la société canadienne Sunrise Records.

La platine vinyle Pro-Ject T1 Phono SB HMV 100th Anniversary Centenary Edition peut être précommandée dès maintenant avant sa date de mise en vente officielle du 27 août et sera certainement un collector.