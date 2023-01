Une platine de luxe édition spéciale La Boite concept et Lelièvre

Les deux marques françaises La Boite concept et Lelièvre associent leurs savoir-faire afin de concevoir une série exceptionnelle au croisement de leurs deux univers : les textiles d’exception et l’audio haute-fidélité. Cette édition spéciale Lelièvre, enceinte haute fidélité et platine, gainée de textile s’adresse aux amateurs de décoration et de belles matières en quête d’objets technologiques à la personnalité unique.

Elle propose un son digne d’un orchestre live, quelle que soit votre source sonore. Le LX Platine est une enceinte acoustique sans fil active, tout-en-un, multimédia et évolutive au son de haute-fidélité exceptionnellement enveloppant et stable grâce au brevet Wide Sound 3.0 déposé par notre laboratoire intégré.

L’enceinte active avec platine vinyle LX permet de sublimer la restitution des appareils audio traditionnels (platine disque et vinyles) autant que des appareils numériques (TV, Bluray, tablettes et smartphones…).

LX Platine intègre uniquement des éléments techniques développés en interne avec des haut-parleurs de haute fidélité, une électronique puissante et performante (amplificateur 5 canaux) et le brevet Wide Sound 3.0, une technologie développée et déposée par le laboratoire de la Boite concept.

Adaptable à un environnement domestique, ajustable à votre mode de vie, il saura associer puissance audio (jusqu’à 200 m2 de sonorisation) et restitution de haute-fidélité.

Cette enceinte au format bureau, permet tous les usages quel que soit votre matériel. Du bluetooth au vinyle, associez-lui toutes vos sources : tablette,

ordinateur, platine (grâce aux amortisseurs livrés avec l’enceinte), lecteur CD ou même un système wifi supplémentaire à intégrer dans la trappe (Sonos, Airplay Airport express, Google chromecast audio …) Un design épuré, sans câble ni châssis apparent, seul le disque semble flotter à la surface de l’enceinte. Un plateau anti-vibration avec des amortisseurs créés sur-mesure est intégré à ce modèle pour permettre une écoute optimale.Cette version est équipée d’une étagère permettant le rangement de vos vinyles.

Sans aucun câble apparent, grâce à sa trappe discrète, le LX offre une ligne minimaliste, des matériaux nobles et sensuels qui lui confèrent l’élégance d’une pièce de mobilier intemporelle. Pour une finition d’excellence, le LX est assemblé au Pays Basque

Prix public : 4 490€