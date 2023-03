Une platine certifiée Sonos pour Victrola

La marque audio Victrola dévoile sa nouvelle gamme de platines sans fil qui se connectent facilement aux systèmes d’enceintes Sonos, dont la Victrola Stream Carbon qui est désormais disponible sur le marché français. Cette platine Victrola Stream Carbon est disponible sur le site Fnac.fr pour 999 euros.

Victrola, premier fabricant de platines vinyles avec enceintes intégrées depuis plus de 115 ans, dévoile aujourd’hui la gamme de platines Victrola Stream, proposant ainsi une expérience vinyle sans fil aux mélomanes possédant des enceintes Sonos. La platine Victrola Stream Carbon ne nécessite aucun équipement supplémentaire pour se connecter à un écosystème Sonos, ce qui permet ainsi une installation simple et un contrôle facile avec l’application Sonos, et qui l’agrémente d’un design premium et élégant.

Alors que le vinyle revient en puissance partout dans le monde, Victrola Stream propose une expérience musicale unique à la fois physique et numérique aux utilisateurs de Sonos partout dans le monde en tant que nouvelle platine certifiée par le programme Works with Sonos.

Après un processus de configuration simple et unique via son application, les utilisateurs peuvent contrôler leur platine Stream Carbon à partir de l’application Sonos ou du bouton de contrôle lumineux, créant ainsi des souvenirs en musique avec leurs amis et leur famille dès que le diamant touche les sillons du disque. Les auditeurs peuvent envoyer, en contrôlant le volume, la musique d’un disque vers n’importe quelle enceinte Sonos de leur maison, comme à partir d’une plateforme sur leur système Sonos.



« Nous passons beaucoup de temps avec nos consommateurs pour essayer de comprendre comment et pourquoi ils aiment écouter de la musique comme ils le font. Nous avons découvert qu’un grand nombre de propriétaires de systèmes Sonos étaient également des amateurs de vinyles. Plus important encore, les consommateurs nous ont confié qu’ils écouteraient encore plus de musique s’ils pouvaient jouer leurs disques préférés sur leur système Sonos, en utilisant leur application », explique Scott Hagen, PDG de Victrola. « C’est dans cette optique que nous avons été amenés à travailler avec les membres de l’équipe de Sonos sur un développement de plusieurs années qui a finalement abouti au produit musical le plus innovant du marché des platines. Nous sommes fiers de la facilité d’installation et d’utilisation de la Stream Carbon, mais nous sommes encore plus fiers de la réaction des utilisateurs lorsqu’ils écoutent des vinyles avec leurs amis ou leur famille grâce à leur système Sonos. »

« Les foyers d’aujourd’hui utilisent un large éventail de technologies connectées, des interrupteurs aux réfrigérateurs en passant par les téléviseurs et les enceintes connectées. L’une de nos principales motivations est de faire en sorte que l’expérience d’écoute sur Sonos soit simple, et cela implique de s’assurer que nos produits fonctionnent de manière transparente avec d’autres produits smart home. Désormais certifié par le programme Works with Sonos, la nouvelle Stream Carbon permet de profiter facilement de tous ses vinyles préférés avec un son exceptionnel sur Sonos », ajoute Matthew Siegel, directeur commercial de Sonos.

Que les auditeurs découvrent le vinyle ou soient des collectionneurs aguerris, la Stream Carbon est méticuleusement conçue pour le consommateur averti, compte tenu de son design et de sa finition haut de gamme. Elle utilise des matériaux de la plus haute qualité, notamment un socle en placage à faible résonance, des composants de platine en métal de qualité supérieure et un bras de lecture en fibre de carbone avec une tête amovible conçue sur mesure. Afin d’améliorer encore l’expérience d’écoute sans fil des vinyles, la platine est livrée avec une cellule haut de gamme Ortofon Red 2M pour un son de précision élevé sur les haut-parleurs Sonos des consommateurs.