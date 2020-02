Une peinture spéciale pour la Harley Davidson Road Guide Spécial

Une peinture jaune Eagle Eye édition spéciale sublimée par un superbe motif custom Black Eagle.

Cette option d’usine permet au client de bénéficier d’une peinture personnalisée qui est assortie à la teinte des équipements d’origine et n’oblige pas à repeindre des éléments dans d’autres ateliers. Cette peinture Eagle Eye est déclinée sur une base de jaune brillant relevé d’une finition transparente brillante. Un motif de Black Eagle déploie ses ailes sur le côté droit, depuis le réservoir jusqu’au carénage. Un logo Bar & Shield trône sur le côté gauche du réservoir. L’inscription Harley-Davidson script est alignée sur le bord extérieur de chaque couvercle de sacoche et les verrous de sacoche sont de couleur assortie. Cette peinture en édition spéciale vient couvrir le carénage, le réservoir, les garde-boues avant et arrière, les sacoches et les caches latéraux.



Le tarif de base pour le modèle Road Glide Special 2020 bénéficiant de cette peinture édition spéciale Eagle Eye débute à 30 090 €.