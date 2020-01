Une paire de Galaxy Buds+ avec les Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra

Alors que l’annonce des prochains smartphones stars de Samsung approche, les indiscrétions se multiplient. Ainsi, le leader Evan Blass a posté sur son compte Twitter un visuel des nouveaux Galaxy S20, qui seront dévoilés le 11 février prochain à San Francisco.

On sait ainsi déjà que Samsung a prévu d’offrir une paire de Galaxy Buds+ pour les précommandes des Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, mais pas sur le S20 standard. Cette offre sera-t-elle disponible en France ? Rien n’est sûr pour l’instant, mais c’était le cas la dernière fois.

A quoi ressemblent ces Galaxy S20 ? Maintenant on le sait déjà, là aussi grâce aux leks, dont ceux d’Ishan Agarwal sur son compte Twitter. On retrouvera donc au dos de ces terminaux un grand bloc photo rectangulaire, encore plus visible sur le Galaxy S20 Ultra doté d’un zoom périscopique x10.

A San Francisco, Samsung devrait aussi en profiter pour dévoiler son second smartphone pliable, le Z Flip. Il faut peut-être y voir la raison de toutes ces informations diffusées avant l’heure, tant il est probable que cette annonce fera de l’ombre aux plus attendus Galaxy S20…