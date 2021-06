Une nouvelle Smartwatch Vitality Gents pour Frédérique Constant

Il y a tout juste un an, la 4e génération de montres connectées Frédérique Constant voyait le jour avec le lancement de la Smartwatch Vitality. Sa particularité ? Un cadran distinctif. D’un seul appui sur la couronne, ce dernier révèle un affichage digital sur sa partie inférieure, permettant de consulter un grand nombre d’informations prédéfinies dans l’application Frédérique Constant Smartwatch. Aujourd’hui, la collection s’agrandit avec l’arrivée de quatre variations au caractère affirmé.

En juin 2020, Frédérique Constant poursuivait sa progression en matière de montres connectées – un développement que la maison a inauguré dès 2015 en devenant la première manufacture genevoise de montres mécaniques à se projeter dans la smartwatch Swiss Made. Un engagement maintenu de manière pérenne, les offres s’étant alors multipliées (Horological Smartwatch « Classics » puis « Notify », Classic Hybrid Manufacture), reposant toujours sur des modules connectés conçus et assemblés en Suisse.

Quatrième génération, la Smartwatch Vitality capitalise sur ces développements en abritant le meilleur de la technologie connectée . . . sans rien en dévoiler. La preuve par quatre avec ces nouveaux modèles masculins, dotés d’un diamètre de 42 mm, le même qui fit le succès de la pièce à son lancement.

Les deux premiers garde-temps s’offrent un look aussi fort que moderne. Leur point commun : être monochromes. Ancrés dans le XXIe siècle, ils sont effectivement équipés d’un boîtier en acier revêtu d’un traitement PVD titane. Entièrement noir, le premier modèle s’offre un look très furtif, puissant, sans compromis, renforcé par un bracelet également noir, assorti d’une boucle ardillon du même ton. De cet ensemble résolument moderne affleureront à la demande les indications de l’écran digital avec un contraste et une parfaite lisibilité des caractères blancs sur le fond d’un noir absolu.

Monochrome, le second modèle joue, quant à lui, la partition du gris. Sobre et élégante, cette variation également très contemporaine est plus sensible à la lumière que son alter ego noire. La pièce se jouera plus facilement des reflets, ombres et contrastes. C’est ainsi, au détour d’un rayon de soleil, que chaque index appliqué se détachera du cadran, et que les aiguilles polies sembleront survoler le cadran soleillé, répondant ainsi à un subtil jeu chromatique.

Les deux autres nouveautés des Smartwatch Vitality poursuivent, de leur côté, le chemin tracé par leurs aînées en restant fidèles aux fondamentaux de Frédérique Constant : un luxe horloger sans demi-mesure, des finitions de haut niveau, une esthétique de belle horlogerie traditionnelle, toujours avec un positionnement prix le plus étudié.

La première offre un boîtier en acier plaqué or rose. Chaleureux et délicat, il se conjugue aujourd’hui avec un cadran noir soleillé, trait d’union entre tradition et modernité. Aiguilles luminescentes et index biseautés appliqués sont également en or rose plaqué, afin de parfaire l’esthétique sport-chic de cette pièce qui se portera sur le bracelet caoutchouc texturé commun à tous ces nouveaux modèles. Tous…sauf un.

La seconde s’adresse aux amateurs du bracelet acier. Venant habiller un boîtier également en acier, finalisé d’un audacieux cadran chocolat soleillé, celui-ci est particulièrement travaillé. Composé de cinq maillons articulés alternant les finitions polies et satinées, il est le seul bracelet de ces nouvelles déclinaisons à boucle déployante.

A l’avant-garde de la technologie connectée, le module embarqué de la Smartwatch Vitality permet d’exprimer un très grand nombre de variables non seulement personnelles mais aussi liées à l’environnement immédiat de chaque utilisateur.

Concernant le suivi d’activité personnelle, cette montre indique la fréquence cardiaque (au repos ou en mode entraînement), des notifications associées en cas de rythme atypique, un réveil intelligent, une « Get-active Alert » pour reprendre l’activité après un long temps de repos, un suivi de l’activité physique (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue), un Dynamic coach (conseils personnalisés pour garder la forme, reposant sur le suivi de l’activité, du sommeil et des objectifs), ou encore la fonction « Breathing exercise », comprenant une série d’exercices respiratoires pour réduire son état de stress et réguler sa respiration.

En matière de monitoring externe, la Smartwatch Vitality affiche la météo, un second fuseau horaire, une synchronisation automatique de la date et de l’heure, ou encore les notifications d’appels et de messages (comme Mail, Messages, Facebook, Twitter, WhatsAapp, Instagram, Snapchat, LinkedIn, WeChat, Viber, Uber, KakaoTalk, Pinterest, Spotify).

Rechargeable et loin des standards des smartwatch actuelles, la Smartwatch Gents Vitality peut offrir jusqu’à onze jours d’autonomie, dépendant de l’utilisation.

– montre acier recouvert PVD titane : 995 €

– montre acier sur bracelet acier : 995 €

– montre acier plaqué or rose : 1195 €