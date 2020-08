Une nouvelle génération de luminaires connectés WiZ

Signify, le leader mondial de l’éclairage, dévoile la toute nouvelle génération de produits luminaires connectés WiZ. L’offre WiZ propose une gamme complète de luminaires intelligents et d’accessoires à des prix compétitifs offrant la meilleure ambiance pour voir, lire et vivre, tout en restant simples à installer et à utiliser via Bluetooth et votre réseau Wi-Fi existant. Grâce à l’intégration du nouveau système WiZ, Signify remplit parfaitement sa mission, consistant à permettre à ses consommateurs de ressentir la magie de la lumière grâce à des produits d’éclairage intelligents accessibles et à l’utilisation intuitive.

Plug & Play : Un éclairage simple et intelligent pour tous

L’offre WiZ Connected comprend des lampes et des accessoires très simples à installer qui permettent aux consommateurs de profiter instantanément des avantages d’un éclairage intelligent. Il suffit de visser la nouvelle lampe WiZ, de télécharger l’application mobile WiZ, simple et intuitive, et de commencer directement à profiter de son éclairage. Les produits les plus récents sont équipés de puces à double protocole Wi-Fi et Bluetooth, ce qui rend le processus de jumelage encore plus simple et plus sûr. Signify étendra cette fonctionnalité à toute la gamme de produits WiZ à l’avenir. Grâce à différents réglages, les consommateurs peuvent facilement choisir la lumière idéale pour étudier, créer un environnement confortable en imitant la lumière d’un feu de bois dans une cheminée ou d’une bougie, et automatiser et synchroniser les lumières avec leur activité quotidienne ou programmer les lumières pour un réveil en douceur ou pour faciliter le coucher.

On peut aussi utiliser WiZ pour contrôler plus facilement les luminaires en utilisant la fonction de contrôle vocal avec les commandes Amazon Alexa, Google Home ou Siri. Une autre option proposée consiste en l’utilisation de la télécommande WiZmote, qui permet aux utilisateurs de commander simplement l’éclairage et de définir des réglages personnalisés pour chaque pièce. Le détecteur de mouvement WiZ peut également être utilisé, afin de faciliter l’utilisation de l’application et d’allumer automatiquement les lumières selon un réglage prédéfini lorsque vous entrez dans la pièce. Ce système fonctionne même lorsque la connexion Wi-Fi est coupée, grâce au même protocole RF à faible consommation d’énergie que celui de la WiZmote. Il suffit de passer devant pour enclencher le dispositif d’éclairage. Et pour un peu plus de magie, il suffit d’installer la nouvelle prise intelligente WiZ pour transformer en un instant n’importe quels luminaires en une source lumineuse intelligente, vous permettant ensuite de les contrôler via l’application WiZ ou la télécommande.

www.wizconnected.com