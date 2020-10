Une nouvelle finition pour la gamme Triangle Borea

Le fabricant acoustique Français Triangle poursuit sa quête de l’acoustique et de design en proposant régulièrement de nouvelles finitions design à ses gammes et modèles phares.

À l’honneur cet automne la gamme Borea, best-seller 2020 se pare d’une nouvelle finition chêne clair naturel. Cette nouvelle teinte épurée et soignée s’inscrit dans la tendance du design scandinave. Un retour au naturel qui apporte élégance et authenticité aux enceintes, avec une note de féminité.

La finition Chêne clair de la gamme Borea se distingue par l’alliance subtile de teintes et de matières pour offrir un plaisir à la fois visuel et sonore. La texture bois associée aux couleurs blanc & crème s’inscrit dans un univers de décoration de style nordique, discret et intemporel.

Les contours de haut-parleurs, les évents et les pieds quant à eux ont aussi été retravaillé pour un effet « ton sur ton » qui s’intègrent harmonieusement avec toutes les pièces techniques au sein d’enceintes épurées et modernes.

Une note de douceur pour laisser place à un son haute-fidélité toujours aussi puissant et marqué, signé Triangle.

Toutes les enceintes de la gamme Borea disposent d’un cache protecteur magnétique, ne laissant ni insert ni vis apparents. Les grilles du nouveau coloris Chêne clair, s’habillent d’un tissu gris chiné texturé apporte pour un rendu chic et discret. Donnant une pointe chaleur et de relief, elles laissent les enceintes se fondre avec élégance dans les intérieurs.

Cette nouvelle finition Chêne Clair est disponible dès à présent en France chez les revendeurs agréés Triangle et sur l’ensemble des modèles de la gamme Borea, à partir de 219 € (Borea BRC1).