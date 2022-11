Une nouvelle édition limitée Dom Pérignon par Lady Gaga

Le dialogue créatif commencé en 2021 entre Dom Pérignon et Lady Gaga continue. Pour la fin d’année 2022, Lady Gaga donne sa vision du Dom Pérignon Rosé en créant cette fois-ci un coffret innovation en édition limitée du millésime Dom Pérignon Rosé Vintage 2008.

Dom Pérignon Rosé saisit le rouge du pinot noir dans son éclat originel et capture sa puissance dans un assemblage téméraire et assumé.

Un ciel gris et voilé domine l’année viticole 2008, si singulière dans une décennie solaire à la générosité́ insolente. Le printemps et l’été sont marqués par un déficit de chaleur mais aussi de lumière. C’est septembre qui fait le millésime, tardivement Au moment même où̀ démarre la vendange (le 15 septembre) les conditions sont enfin parfaites : le plein soleil et des vents soutenus nord / nord- est. La cueillette est très étalée pour tirer parti de ce retournement de situation. Alors, au-delà de toutes les espérances, la maturité tant attendue s’impose pour s’épanouir dans un équilibre inédit, haut perché.

Le bouquet s’ouvre instantanément sur la framboise et la fraise sauvage. Des notes poudrées d’iris et de violette se mêlent rapidement au fruit et s’installent. À la respiration on voit finalement poindre des nuances plus vertes, proches du troène, de l’angélique.

Les premières sensations sont tactiles et charnues. La trame acide, signature du millésime, s’enroule dans la structure du pinot et révèle le cœur du vin. La finale s’affirme et persiste dans un parfum de pivoine et de poivre blanc.

Coffret Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 x Lady Gaga 75 cl – 380 €