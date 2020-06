Une nouvelle cuvée brut millésimé “R” de Ruinart 2011

La Maison Ruinart présente le nouveau millésime de sa cuvée « R » de Ruinart, « R » de Ruinart 2011, un champagne brut, expression de la complexité élégante du goût Ruinart. Les cuvées millésimées couronnent les meilleures vendanges. 2011 est une année atypique qui démarre très rapidement avec un printemps exceptionnellement chaud et sec, entraînant une vendange précoce.

« L’année 2011 a été imprévisible et paradoxale, marquée par une précocité exceptionnelle. Le R 2011 saura lui aussi vous surprendre par son non-conformisme ainsi que par sa fine structure et son équilibre raffiné entre notes florales et toastées » explique Frédéric Panaïotis, Chef de caves de la Maison Ruinart.

C’est ensuite au cœur des crayères de la Maison que ces flacons se sont épanouis lentement pendant 7 ans, gagnant toute la complexité aromatique qui en fait un grand vin. Comme tous les champagnes millésimés de Ruinart, quelques années supplémentaires en cave lui permettront de gagner en complexité et en intensité, et de satisfaire ainsi les amateurs de champagne à belle maturité.

Il est issu d’un assemblage composé à 51% de chardonnay, cépage emblématique de la Maison qui lui confère sa fraicheur, et de 49% de pinot noir, tous issus de grands et de premiers crus de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims. Il est dosé à 5,5 g/l.

Ce champagne en dentelle se déguste à l’apéritif. Au premier nez, il révèle des notes de tilleul, thé vert, et verveine infusée, auxquels se conjuguent des notes d’herbes à grillades comme le thym et le romarin. Il pourra accompagner des entrées comme un tourteau avocat pomme Granny Smith et graine de coriandre ou encore un carpaccio de St jacques à l’huile de bergamote et badiane.

Cuvée brut millésimé “R” de Ruinart 2011, 70 €