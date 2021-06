Une nouvelle collection ONE PIECE pour Casetify

CASETiFY vient d’annoncer son dernier partenariat avec la série manga la plus populaire au monde : ONE PIECE. Les fans sont invités à faire preuve de créativité et d’esprit d’aventure avec cette nouvelle collection mettant en scène Luffy et les Pirates du Chapeau de Paille.

Avec un enthousiasme partagé pour repousser les limites et s’embarquer dans des aventures passionnantes, la collection ONE PIECE X CASETiFY inspire une rencontre entre les populaires personnages du manga japonais et les innovations de CASETiFY. Les fans de ONE PIECE reconnaitront instantanément les motifs spécaux du manga sur les best sellers de CASETiFY : coques Impact, coques compatibles MagSafe, et coques en cuir biodégradables. Certains modèles permettent également de la personnaliser avec l’inscription de son choix, pour se rapprocher entre plus de ses personnages préférés.

Pour l’occasion, CASETiFY présente également une série d’accessoires high-tech et lifestyle en édition limitée : des étuis AirPods inspirés du Devil Fruit qui donne ses superpouvoirs à Luffy, ainsi qu’une gourde en acier inoxydable, et surtout un ballon de basket Laboon, qui séduira les collectionneurs et les sportifs.

Collection CASETiFY X ONE PIECE disponible dès maintenant sur casetify.com