Une nouvelle collection Nike ACG

Nike ACG est de retour cet hiver avec une nouvelle collection de vêtements et deux designs de chaussures.

Cette collection s’imbrique et respecte la vision et l’engagement « Move to Zero » de NIKE, pour un futur vers zéro carbone et zéro déchet afin de protéger le futur du sport et du design – La collection et les nouvelles innovations offrent toujours un vestiaire qui mélange subtilement le style et la fonctionnalité.

85% de la collection contient plus de 90% de matières et contenus recyclés – L’objectif n’était donc pas de simplement créer des nouveaux designs et innovations mais de proposer une collection pour l’extérieur, la nature en cohérence avec le respect de l’environnement.

«Cet équilibre entre performance, design et durabilité est essentiel pour Nike ACG », déclare Nur Abbas, directeur du design Nike chez ACG. « La durabilité a été notre premier filtre pour les matériaux utilisés dans cette collection, mais nous n’avons pas compromis pour autant le style et l’attitude d’ACG – Les utilisateurs sont toujours protégés des éléments afin d’être en connexion avec la nature».

Afin de célébrer au mieux la beauté de la nature, cette collection est également inspirée par la structure volcanique « Smith Rock » situé dans le centre de l’Oregon, à quelques heures de route du siège monde de Nike. Toutes les pièces de la collection portent donc le nom des sentiers de « Smith Rock » et les contrastes, jeux d’ombres de la roche ont servi d’inspiration pour le graphisme et les couleurs.

La veste Nike ACG « Misery Ridge GORE-TEX », coupe-vent imperméable mais respirant est la pièce phare de la collection à la fois pour l’homme et la femme grâce à l’utilisation d’un tissu GORE-TEX à trois couches avec 100% de polyester recyclé.

Pour accompagner cette innovation clés on trouve des pièces secondaires comme par exemple la veste Nike ACG « Rope De Dope » (une doudoune pliable et compressible) et le sweat à capuche Nike ACG « Polartec Wolf Tree » (une polaire qui utilise 100% de matériaux recyclés).

La collection pour femme propose d’autres pièces exclusives avec un gilet Nike ACG «Rope De Dope» et un pantalon Nike ACG «Polartec Wolf Tree» afin d’offrir un vestiaire « outdoor » solide et spécifique aux femmes.

La collection comprend enfin deux designs de chaussures « outdoor » – La nouvelle Nike ACG «Mountain Fly GORE-TEX» qui est conçue pour affronter des conditions extrêmes et rocailleuses, ainsi qu’une nouvelle version et coloris de la Nike ACG «Air Nasu GORE-TEX».



La collection de vêtements Nike ACG sortira le 12 Novembre prochain sur l’application Nike et sur Nike.com.

La Nike ACG « Mountain Fly GORE-TEX » sortira le 12 novembre sur l’application SNKRS.

La Nike ACG « Air Nasu GORE-TEX » sortira sur l’application Nike et nike.com le 12 novembre prochain.