Une nouvelle collection NBA pour New Era

Pour la nouvelle saison, New Era fait un retour en force avec la collection NBA IN PRINT, composée de casquettes et de vêtements. La nouvelle ligne NBA de New Era met à l’honneur les Chicago Bulls, les LA Lakers et les Brooklyn Nets avec des imprimés et des logos au graphisme audacieux.

La collection inclut des bobs, des casquettes snapback 9FIFTY et des casquettes 9FORTY à visière incurvée. L’emblème des trois équipes occupe la place centrale sur leurs modèles respectifs : les Lakers sont représentés sur la 9FIFTY, les Nets sur le bob, et les Bulls sur la 9FORTY, avec, dans chaque cas, le logo classique de l’équipe en version oversize, mais avec un effet « éclaboussures de peinture » ajouté, pour jouer sur les contrastes avec de vives touches de couleurs.

Côté vêtements, la collection saisonnière est complétée par des t-shirts, un blouson et un survêtement coupe-vent. Tous les modèles sont proposés en noir, pour optimiser l’impact graphique des touches de couleurs et des logos surdimensionnés. Sur les t-shirts, les logos des équipes sont imprimés en version géante à l’avant et se prolongent jusqu’au dos. Le survêtement coupe-vent arbore le logo des Lakers à gauche sur la poitrine, et sur la poche de droite du pantalon, avec le même effet « éclaboussures de peinture ». Pour compléter la collection, New Era propose un blouson aviateur avec les logos de diverses équipes de la NBA, telles que les Milwaukee Bucks ou les LA Clippers, imprimés sur toute la largeur.