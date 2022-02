Une nouvelle collection de housses recyclées pour MacBook signé MW Horizon

s’engage à préserver la planète pour les années à venir. Avec cette collection fabriquée à partir de 99 % de matériaux recyclés – des zippers à la mousse de protection à mémoire de forme en passant par les tissus intérieurs/extérieurs – MW porte son engagement envers la planète à un niveau supérieur. Pour chaque housse produite, ce sont 12 bouteilles qui sont réutilisées.



Exclusivement pour MacBook Pro 13’’ (USB-C) et MacBook Air 13’’ (USB-C), cette nouvelle collection de housses en matériaux recyclés allie élégance et qualité. Avec ses coloris modernes et tendances et son design aux dimensions parfaitement ajustées, la collection conserve toutes les caractéristiques signatures de la marque. Avec la mousse à mémoire de forme, pour absorber les chocs, et l’intérieur en fibre douce, pour ne pas rayer le MacBook, MW reste l’allié des amateurs d’Apple au quotidien !

