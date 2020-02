Une nouvelle collection « Activate Movement » pour Evian et Virgil Abloh

Evian et Virgil Abloh dévoilent une nouvelle collection « Activate Movement » en édition limitée composée d’une bouteille en verre 75 cl collector revisitée et de deux gourdes en verre evian SOMA.

Cette collection a été développée en collaboration avec Virgil Abloh et son studio créatif Alaska Alaska, la nouvelle branche de recherche et développement en design artistiques et industriels de Virgil Abloh. Elle est disponible notamment au Bon Marché, à La Grande Epicerie et sur evianchezvous.com.

« Je suis convaincu que le pouvoir individuel et la créativité peuvent changer le statu quo », a déclaré Virgil Abloh. « C’est cette philosophie qui a inspiré la collection « Activate Movement ».Une seule goutte peut être le point de départ d’un changement positif. Chaque idée commence quelque part, c’est ce que nous avons cherché à symboliser avec cette collection. Une initiative pour dynamiser la nouvelle génération en lui donnant le coup de pouce nécessaire pour soutenir ses projets engagés et durables. »

Cette nouvelle collaboration avec le designer Virgil Abloh célèbre le pouvoir et la capacité des nouvelles générations à être les catalyseurs du changement, avec un appel à projets pour un avenir plus durable. Chaque goutte sur ces éditions limitées représente la pureté originelle de l’eau minérale naturelle Evian, et chaque boucle infinie de gouttes reflète la puissance et le potentiel de chaque action individuelle ou collective, petite ou grande pouvant générer un impact positif sur notre planète.

Pour la première fois depuis le lancement des éditions limitées collector, Evian va plus loin et l’associe à un appel à projets afin de soutenir le design d’innovations durables autour de 3 thématiques : gestion des déchets, réduction de la consommation énergétique et recyclage/réutilisation. Ouvert à tous candidats entre 18 à 35 ans du 10 février au 31 mars 2020, il offre la possibilité de recevoir une bourse de 50 000 euros en récompense du projet le plus innovant, sélectionné par un jury composé de Virgil Abloh et des membres du studio Alaska Alaska, Shweta Harit et des experts Evian en recherche et innovation.

Les QR codes présents sur les bouteilles en verre de cette édition limitée « Activate Movement » redirigeront les candidats vers le site internet de l’appel à projets : evian.com/actmov.