Une nouvelle Carrera pour Tag Heuer et Porsche

Une collaboration autour d’un chronographe automatique en édition spéciale.

Tag Heuer n’est pas étranger aux collaborations, mais les dernières nouveautés de la marque accélèrent en la matière. En partenariat avec Porsche pour un nouveau calibre de course Carrera, ce garde-temps a une longueur d’avance. Cette montre-bracelet audacieuse et sportive fait un clin d’œil au monde de la course, tout en sachant être élégante à votre poignet.

Marquant déjà une sixième collaboration entre les deux marques, la dernière Tag Heuer x Porsche Carrera (6850 €) célèbre la passion pour la course, avec un orange audacieux. Si le cadran noir vous semble quelque peu familier, c’est parce que les deux marques se sont inspirées de l’asphalte pour sa texture. Le béton n’a jamais été aussi beau. Cette montre est dotée d’un boîtier en acier avec lunette en céramique et d’un bracelet en cuir de veau noir avec des surpiqures orange.

Cette Carrera dispose également d’un boîtier en saphir transparent, vous permettant de jeter un coup d’œil à l’intérieur de la mécanique de la montre. Il dispose également d’une réserve de marche de 80 heures et est alimenté par une masse oscillante personnalisée. La nouvelle collaboration entre Tag Heuer et Porsche combine l’histoire de l’horloger avec l’histoire et le design de course de Porsche.

Cette Carrera consignée Tag Heuer et Porsche est disponible en chronographe automatique de 44 mm de diamètre. Cette montre en édition spéciale peut être commandée directement auprès de Tag Heuer et en magasin.