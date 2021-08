Une nouvelle bande-annonce et une démo gratuite pour WarioWare: Get It Together!

Tout le monde peut devenir un crack des mini-jeux dès le 10 septembre, date de sortie officielle de Warioware: Get It Together! sur Nintendo Switch.

WarioWare: Get It Together! débarque le 10 septembre 2021 sur console Nintendo Switch – et cette fois, les joueurs devront aider Wario et toute sa bande à s’échapper d’un monde composé de mini-jeux. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les fans pourront incarner des personnages différents issus de l’univers de WarioWare, et ce dans une multitude de modes, notamment le mode Histoire, les Modes variés, et les nombreux défis en ligne. Pour découvrir ces mini-jeux loufoques et survoltés, jetez un œil à la toute nouvelle bande-annonce : WarioWare: Get It Together! – Bande annonce de présentation (Nintendo Switch).

Autre grande nouvelle, une démo du jeu gratuite est disponible sur le Nintendo eShop pour vous donner une idée immédiate du fun et de l’action qui vous attendent.

Les joueurs pourront incarner non seulement Wario mais aussi le reste de sa bande, notamment Jimmy T, Ashley, 9-Volt et beaucoup d’autres, dans une centaine de leurs propres mini-jeux chaotiques : tirez profit de leurs talents aussi absurdes qu’uniques et menez à bien chaque défi ! Partagez un Joy-Con avec un ami pour vous attaquer à deux au Mode Histoire, ou semez une joyeuse pagaille sur votre console Switch dans le mode multi-joueurs local sans fil.*

Les bien nommés Modes variés proposeront un mode « party » compétitif pour plusieurs joueurs sur une seule et même console. Il sera possible de s’affronter lors de mini-jeux ainsi que sur d’autres défis hilarants, et de coopérer – ou pas ! – avec quatre autres personnes. Les joueurs pourront aussi se lancer dans la Coupe Wario, un défi hebdomadaire cyclique visant à établir un score élevé ou dans le Mode Classé, qui repose sur des classements en ligne.**

