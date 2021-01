Une nouvelle BABY-G pour Pokémon et Pikachu

Pour la seconde année consécutive, BABY-G et The Pokémon Company collaborent ensemble et lancent le modèle BA-110PKC pour le plus grand plaisir des fans de Pikachu, personnage emblématique de Pokémon !

L’année dernière, afin de célébrer les 25 ans de la BABY-G, la marque a également sorti un modèle à l’effigie de Pikachu, le 25e Pokémon du Pokedex. Le design de ce modèle digital d’anniversaire, faisait référence aux jeux vidéo des années 90, notamment avec ses célèbres éclairs et qui est aujourd’hui encore reconnu dans le monde entier.



Pour cette seconde collaboration, le modèle BA-110PKC est une montre analogique symbolisant l’image active et urbaine de la gamme BABY-G. Le bracelet de la BA-110PKC présente un patern camouflage ainsi qu’un Pikachu avec une queue en forme de cœur. L’image de Pikachu est également gravée sur le fond et au dos du boîtier. Les aiguilles des heures et des minutes évoquent également le visage de ce personnage phare, une petite touche ludique qui ravira tous les fans qui liront l’heure ! Ce modèle en édition limitée est présenté dans une boîte représentant l’iconique Poké Ball.

BA-110PKC | 149 € | Disponible le 20 janvier 2021