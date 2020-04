Une montre Honda Racing pour les 20 ans de Casio Edifice

À l’occasion de son 20e anniversaire, CASIO Edifice annonce la sortie du modèle ECB-10HR, sa nouvelle collaboration avec l’écurie Honda Racing. Honda Racing est le pôle sports automobiles de Honda Motor. Depuis 2018, elle fournit notamment le moteur de l’écurie de Formule 1 Scuderia AlphaTauri, avec laquelle Casio Edifice collabore également.

Ce nouveau modèle marque la troisième collaboration entre Honda Racing et Casio Edifice, reprend les couleurs noir et rouge uniformes du team Honda F1 qui soutient l’écurie de Formule 1 Scuderia AlphaTauri, ainsi que des détails dorés pour célébrer le 20ème anniversaire de Casio Edifice. Le cadran et le boîtier noirs sont en carbone, un matériau qu’on retrouve régulièrement dans les sports motorisés aujourd’hui, tandis que le logo Honda Racing, le bracelet en cuir véritable et le chiffre 20 sur la lunette sont en rouge. Le logo Casio Edifice, la bordure intérieure de la lunette et l’aiguille de l’indicateur sont dorés pour l’occasion.

Cette nouvelle montre est basée sur la ECB-10, dont les fonctionnalités ont été développées en collaboration avec l’écurie de Formule 1 Scuderia AlphaTauri. Le logo Honda apparaît sur la montre et le packaging. La gravure du 20e anniversaire Casio Edifice figure à l’arrière du boîtier.

Casio ECB-10HR 299 € www.edifice-watches.eu/fr/