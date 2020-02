Une montre exclusive pour HYT et Mr Porter

Mr Porter, référence de la mode masculine en ligne, et HYT, maison horlogère suisse, ont le plaisir d’annoncer le lancement du garde-temps H1.0 x Mr Porter en édition limitée. Il s’agit de la première collaboration exclusive entre les deux labels depuis qu’HYT a rejoint le catalogue horloger de Mr Porter en 2019.

Disponible en seulement cinq exemplaires, la montre H1.0 de 48,8 mm renferme la technologie fluidique signature de la marque et indique l’heure à l’aide de fluides noirs et transparents. Le cadran noir et satiné de cette montre au mouvement exclusif comporte une aiguille des minutes noire Super-LumiNova, un index blanc Super-LumiNova ainsi qu’un numéro 60 rouge Super-LumiNova, le tout fixé sur un bracelet en caoutchouc à fermoir en titane.



Basée en Suisse, au cœur de la région horlogère de Neuchâtel, la maison HYT allie science, technologie de pointe, philosophie, art et design. Une équipe de 43 experts donne vie à ses montres en intégrant des modules fluidiques à un mouvement mécanique permettant la propulsion d’un liquide et, donc, l’écoulement du temps.

Ce garde-temps exclusif est disponible pour 58 000 € sur le site de MR Porter.