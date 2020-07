Une montre de plongée pour aider les sauveteurs en mer

Après un an de développement et suite aux recommandations de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, MATWATCHES présente une nouvelle édition de sa montre Compressor, pérennisant ainsi le partenariat signé en 2019 avec la SNSM.

Respectant le strict cahier des charges technique des Sauveteurs en Mer, la « Compressor SNSM Black Edition » est un retour aux sources pour la maison horlogère MATWATCHES qui s’est fait connaître depuis sa naissance – il y a 15 ans – avec des créations horlogères exclusivement noires traitées en PVD. En ce sens, la montre « SNSM Black Edition » est un authentique collector.

Le boitier de construction Compressor est équipé de deux couronnes vissées intégrées à la carrure pour garantir une étanchéité et une robustesse optimales. Le remontoir à 4H permet de régler la montre tandis que la couronne à 2H actionne la lunette tournante interne. La montre SNSM dans sa livrée Black Edition se distingue par de fines touches orange pour une lisibilité optimale. Étanche à 200 mètres, mouvement automatique suisse, verre saphir bombé et pompes renforcées, cette montre outil est à la fois technique et racée. D’un diamètre de 42,5 mm, cette montre nautique est équipée d’un bracelet caoutchouc orange à fermoir déployant ainsi que d’un strap en canvas noir facilement interchangeable à l’aide de l’outil fourni. Son écrin très résistant est fabriqué en cuir recyclé noir et zip orange arborant l’emblème de la SNSM et saura vous accompagner dans vos missions du quotidien.

Cette série est proposée à 1850 € en édition Limitée de 300 pièces. Pour chaque montre vendue, MATWATCHES s’engage à verser 10% à l’association des Sauveteurs en Mer. Il sera possible de personnaliser votre montre avec vos Nom et Prénom ou le texte de votre choix jusqu’à 16 caractères.

Livraisons en décembre 2020 – www.matwatches.com/fr