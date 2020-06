Une montre de plongée Alpina au boîtier composite à base de filets marins

Pour la première fois de son histoire, Alpina équipe ses montres d’un boîtier composé à 70% de débris plastiques issus de filets de pêche collectés dans l’Océan Indien. Pour garantir sa résistance, il a été renforcé de 30% de fibre de verre. Ces montres de plongée automatiques, étanches à 300 mètres, seront lancées le 8 juin, date de la Journée Mondiale de l’Océan.

C’est également la première fois que cet alliage éco-responsable est conforme au règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Son but est de maîtriser l’usage des substances chimiques pour mieux protéger la santé et l’environnement, tout en favorisant un haut degré d’innovation – des objectifs parfaitement exprimés par la ligne Seastrong Diver Gyre Automatique.

Cette ligne Seastrong Diver Gyre Automatique comporte cinq déclinaisons, avec trois finitions de cadrans évoquant les reflets marins. Survolés d’aiguilles luminescentes, les trois modèles masculins (44 mm) arborent un dégradé de bleus ou turquoise tandis que les deux modèles féminins (36 mm) sont parés d’un dégradé de bleus ou de nacre teintée. L’aiguille des secondes arbore le triangle, logo d’Alpina, également repris comme index à 12 h.

Animées par le mouvement automatique AL-525 à trois aiguilles et date offrant 38 heures de réserve de marche, ces montres certifiées étanches à 300 mètres sont dotées d’une lunette unidirectionnelle rappelant l’ascendance nautique de la collection Seastrong. L’ensemble est habillé de trois bracelets de type NATO bi-tons, réalisés à partir de bouteilles en plastique recyclées. En complément, la marque horlogère offre à chaque modèle masculin un bracelet supplémentaire en cuir végétal noir, composé de déchets de pommes recyclés.

Série limitée engagée

Ces garde-temps (montre femme 1295 €, montre homme 1395 €) sont édités en séries strictement limitées de 1883 pièces chacun, en référence à l’année de création d’Alpina. Ils sont présentés dans un coffret exclusif, lui aussi éco-responsable. Une contre boîte en papier FSC Mixte abrite un écrin entièrement fabriqué en plastique recyclé (ABS) dont le garnissage est constitué de bouteilles en plastique recyclées (rPET). A l’intérieur, se trouve un dépliant unique (garantie et certificat d’authenticité) imprimé sur du papier FSC Recyclé.

Pour réduire encore son empreinte écologique, Alpina a également fait le choix d’un mode d’emploi dématérialisé, accessible par un QR code. Ce dernier dirigera les acquéreurs vers un site dédié détaillant le concept de leur montre, ses matériaux ainsi que sa notice d’emploi et d’entretien.

À l’occasion du lancement de ces nouveautés, Alpina a choisi de soutenir Surfrider Foundation Europe. Créée en 1990 en France (Biarritz) par un groupe de surfeurs désireux de défendre leur terrain de jeu, celle-ci a dans son ADN la mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l’océan et du littoral. En totale adéquation avec ces valeurs de partage et de respect entre l’humain et la nature, la Maison est aujourd’hui partenaire de cette organisation non gouvernementale internationale environnementale à but non-lucratif, reconnue pour son combat mené au quotidien par près de 2000 bénévoles dans 12 pays européens.

https://surfrider.eu