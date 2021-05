Une Maserati Ghibli Hybrid « Love Audacious » avec CANNOT WAIT _

Maserati lance la Ghibli Hybrid « Love Audacious », une édition « Fuoriserie » co-créée avec William Chan. Maserati se propulse vers la personnalisation extrême de ses voitures. Ainsi, la nouvelle Ghibli Hybrid « Love Audacious » s’annonce en partenariat avec la marque de mode streetwear chinoise. CANNOT WAIT _, la marque de mode fondée par le célèbre acteur, chanteur et créateur de tendances William Chan, a connu une popularité croissante ces dernières années auprès des jeunes et de l’industrie du streetwear.

Cette Ghibli Hybrid spéciale est née dans le cadre du programme de personnalisation Maserati Fuoriserie et incarne la capacité de personnaliser une Maserati sur mesure en fonction de la personnalité unique du client. “Break the rules” – « Briser les règles » – est un appel à agir, qui combine l’attitude des lanceurs de tendances, des briseurs de codes et des créateurs de style avec une nouvelle affirmation audacieuse de la part de la marque au Trident. Le programme Maserati Fuoriserie se veut être la feuille blanche sur laquelle les clients peuvent inscrire leurs propres histoires, ainsi que le moyen de libérer leur créativité. La Ghibli Hybrid « Love Audacious » en est un exemple frappant.

La date choisie pour l’annonce n’est pas fortuite. Le 520 [20 mai] forme une série de chiffres chinois symbolisant l’amour, de par sa signification cachée : “Je t’aime.” Ce jour-là, il est de coutume de célébrer l’amour. C’est pourquoi, comme une ode à ce jour spécial, la performance et l’audace à l’italienne rencontrent le style à la chinoise inspiré par le thème de l’amour. Côté esthétique, la Ghibli Hybrid « Love Audacious » se caractérise par une nouvelle couleur extérieure spéciale : Digital Aurora.

En partant d’une idée et d’une palette de couleurs, CANOTWAIT_ et Maserati ont donné vie à unepeinture extérieure exclusive, spécialement pour cette édition «. série limitée » en s’inspirant de la tendance contemporaine de la collection Unica. La couleur violette est une caractéristique importante de cette édition Fuoriserie. Cette teinte particulière a été choisie non seulement pour son association de longue date avec l’idée de luxe et d’exclusivité, mais aussi pour ajouter une légère touche de mystère et de rareté. On peut difficilement trouver une meilleure façon de représenter l’union extraordinaire entre une marque de mode streetwear jeune et audacieuse et l’esprit également audacieux de Maserati. Fait amusant : le violet est l’une des couleurs préférées de William Chan.Pour compléter le look extérieur, la Ghibli HybridLove Audacious est équipée de jantes Teseo 20″ en noir Miron,qui sont également disponibles dans le catalogue Maserati Fuoriserie. Enfin, cette voiture unique porte deux badges personnalisés de CANOTWAIT_, l’un sur le côté extérieur, juste au-dessus des ouïes latérales symboliques de Maserati, et l’autre à l’intérieur, pour souligner encore plus l’exclusivité. L’un des aspects uniques de cette nouvelle campagne est le lancement d’un pop-up store à Shanghai le 20 mai (520),où les jeunes clients et les influenceurs de la mode streetwear pourront découvrir le parcours de cette nouvelle voiture, depuis sa conception et son inspiration jusqu’à sa production finale. Les ventes de cette nouvelle Ghibli Hybrid “Love Audacious”débutent avec un nombre limité de 8 unités en mai (pour le marché chinois uniquement).