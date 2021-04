Une Maserati édition spéciale F Tributo pour célébrer les victoires de Fangio au volant de la 250F

Avec le sport automobile dans ses gènes, une puissance ancrée dans le pur esprit de la compétition, des victoires sans précédent et des réalisations inégalées, Maserati célèbre aujourd’hui son passé avec l’édition spéciale F Tributo.

Les débuts de Maserati en compétition ont eu lieu il y a exactement 95 ans. C’est le 25 avril 1926 que la première voiture de course frappée du Trident, la Tipo26, a remporté la catégorie 1 500 cc à la Targa Florio, avec Alfieri Maserati au volant. 28 ans plus tard, le 17 janvier 1954, Maserati fait ses débuts en F1 et gravit le sommet du sport automobile mondial avec la 250F pilotée par Juan Manuel Fangio.

Un partenariat emblématique, couronné par de nombreuses victoires, que Maserati commémore à travers un hommage ciblé. L’histoire de la marque en compétition et son lien avec le monde de la course ont inspiré la nouvelle édition spéciale F Tributo, présentée en première mondiale au Shanghai Auto Show 2021. F pour Fangio, le pilote qui a marqué cette époque de son empreinte. Tributo, en hommage aux victoires du passé.

La série spéciale est disponible avec la Ghibli et le Levante dans deux couleurs exclusives – Rosso Tributo et Azzurro Tributo – et évoque l’esprit audacieux de Maserati dans cette version sportive et séduisante tant par son aspect que par ses détails. La référence à ce passé glorieux est évidente dès l’extérieur. Le rouge est la couleur du sport automobile italien, et historiquement, les Maserati ont toujours couru avec cette teinte, représentant l’Italie dans les courses au début du siècle dernier.

Le bleu vif et vibrant de l’Azzurro Tributo, quant à lui, rappelle que le bleu est l’une des couleurs (avec le jaune) de la ville de Modène,siège historique de la marque. D’autres références à la 250F de Fangio et à sa livrée rouge et jaune distinctive sont présentes jusque dans les étriers de frein et les contours de roue. Pour compléter le look extérieur, le Levante F Tributo est équipé de jantes Anteo 21″ en noir et la Ghibli F Tributo de jantes Titano 21″ en noir brillant.

Est présent également un badge spécifique en noir brillant sur l’aile avant et le logo du Trident en couleur de la carrosserie sur le pilier C. Enfin, les nuances des détails extérieurs se reflètent à l’intérieur dans les surpiqûres rouges ou jaunes associées au cuir noir pleine fleur “Pieno Fiore”.