Une machine à café Delta MiniQool pour Noël

Pour un Noël high tech et une année gourmande, focus sur la MiniQool, ce système tout-en-un aussi élégant que fonctionnel ! L’occasion de diffuser une douce odeur de Noël dans toute la maison. La MiniQool n’a de petit que la taille car elle intègre des caractéristiques et une technologie grandioses offrant un design plein de peps et une large variété de boissons, pour rendre chaque moment du quotidien particulier.

Bénéficiant d’un héritage de plus de 60 années de savoir-faire dans la torréfaction lente à basse température et la commercialisation de plus de 60 origines de café grâce à Delta Cafés, Delta Q offre une expérience de dégustation unique à travers de surprenantes associations et de savoureux arômes. Le système de café exclusif et fermé de Delta Q lui permet d’assurer également la combinaison parfaite de ses équipements de haute qualité et de ses capsules variées pour obtenir un café onctueux et surprenant.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque emblématique du Portugal dévoile une offre spéciale : une machine Delta Q MiniQool et son coffret de 100 capsules : 49,99 €Capsules et machines disponibles sur le site mydeltaq.com, Carrefour Hyper, Auchan et Leclerc (Ile-de-France) ainsi que sur Amazon, Cdiscount, Darty et MaxiCoffee.