Une Longines HydroConquest pour les Commonwealth Games

Partenaire et Chronométreur Officiel des Jeux du Commonwealth 2022, Longines présente l’HydroConquest XXII Commonwealth Games. Cette édition exclusive, limitée à 2022 pièces, célèbre l’une des plus grandes manifestations sportives mondiales, qui voit s’affronter des athlètes de plus de 70 nations et territoires du Commonwealth.

L’histoire entre Longines et les Jeux du Commonwealth naît le siècle passé, à l’occasion des Jeux de 1962 à Perth (Australie). Elle se poursuit avec les éditions 2014 à Glasgow (Ecosse) et 2018 à Gold Coast (Australie). Un nouveau jalon est posé en 2020 avec la conclusion d’un partenariat historique, dans le cadre duquel la marque continuera à mettre son expertise dans le chronométrage au service des Jeux de 2022, 2026 et 2030.

Aussi, Longines officiera en qualité de Partenaire et Chronométreur Officiel des Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham (Angleterre). En hommage à cet événement multisports majeur, Longines a imaginé une édition spéciale s’inscrivant dans la collection HydroConquest.

Les montres de cette ligne se démarquent par leur design audacieux reprenant les codes de la plongée et s’adressent aux sportifs exigeants. Etanchéité à 300 mètres, lunette rotative unidirectionnelle, couronne et fond vissés, boucle déployante double sécurité avec rallonge de plongée intégrée sont autant d’éléments qui renforcent le style de ces garde-temps.

Limitée à 2022 pièces, la montre HydroConquest XXII Commonwealth Games affiche fièrement les couleurs vives du logo de l’événement sur sa lunette en céramique noire, ainsi que sur la minuterie de son cadran noir soleillé. Son boîtier en acier de 41 mm de diamètre renferme un mouvement automatique exclusif doté d’un spiral en silicium qui garantit une haute précision et une longévité accrue. Ces caractéristiques offrent des performances de haut niveau et permettent à Longines d’assortir cette pièce d’une garantie de 5 ans. Afin d’accentuer le caractère unique de ce modèle, le fonds de la boîte arbore une gravure du logo Birmingham 2022 avec la mention « Limited Edition – 1 out of 2022 ». Un bracelet en acier complète ce garde-temps aux lignes sportives et modernes.