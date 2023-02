Lip présente la réinterprétation contemporaine de la mythique montre Big TV de Roger Tallon.

Le designer Roger Tallon dessina pour la maison bisontine plusieurs modèles

iconiques dont la Big TV. Inspiré du travail réalisé sur le téléviseur portatif Portavia 111, Roger Tallon donne naissance à une pièce carrée, dont les coins sont courbés pour plus de douceur au porté. A l’intérieur de ce boitier carré vient s’intégrer un cadran de forme ronde pour une parfaite lecture de l’heure. Ce modèle était proposé avec un boîtier acier sur bracelet cuir et était équipé du mouvement électromécanique Lip R184.

Aujourd’hui, Lip nouvelle génération perpétue cette démarche avant-gardiste et s’inspire de son riche passé pour proposer des garde-temps contemporains. Entièrement retravaillé, le boitier de la BIG TV s’intègre désormais dans un ensemble tout titane et devient la BIG TV TITANE. Une première pour la manufacture française qui présente sa nouvelle BIG TV sur un bracelet intégré au

boitier entièrement en titane. L’alliage lui confère des lignes sobres et épurées, tout en conservant le design du modèle original.

Avec un poids de seulement 116 grammes, confortable au poignet, cette montre dispose d’une couronne à 3 heures pour une plus grande maniabilité.

Cette réinterprétation, dotée d’un mouvement mécanique à remontage automatique, se décline en deux modèles : la GAxBI à cadran noir et une seconde version squelette avec mouvement de couleur titane. Celles-ci sont disponibles dès mi-février sur le site Lip et chez les revendeurs agréés.



L’une embarque un mouvement automatique Miyota 82S0, l’autre un mouvement squelette Time Module NH72. Ces deux montres made in France, fabriquée à Besançon comme jadis, sont proposées l’une comme l’autre à 899 €.