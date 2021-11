Une Huawei Watch Fit Mini à 99 euros pour les poignets fins

Huawei vient de dévoiler là dernière née de la gamme Watch Fit, la Huawei Watch Fit mini, à 99 euros. Son poids plume et son design sobre conviennent parfaitement aux poignets fins et aux utilisateurs préférant opter pour une smartwatch discrète. Elle associe une autonomie prolongée de la batterie, un suivi de santé précis et des fonctionnalités complètes pour la pratique du fitness, mais elle est également dotée d’un tout nouveau design offrant un profil rectangulaire épuré, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur suivi de santé et de profiter de diverses fonctionnalités intelligentes depuis leur montre connectée.

Le cadre de la montre, léger et soigneusement poli, est élégant et haut de gamme. Il s’associe parfaitement aux bracelets pour un confort optimal. Le boîtier et les cornes de la Huawei Watch Fit mini sont travaillés dans un alliage d’aluminium, plus léger que les alliages de titane, d’acier inoxydable, que la céramique ou d’autres matériaux.

Cette Huawei Watch Fit ne pèse que 20 g (hors bracelet), mais reste tout de même robuste, pour un port quasi-imperceptible. Que le bracelet soit en cuir ou en fluoroélastomère souple, il est doux pour la peau, antiallergique et résistant à la saleté. Il assure un confort de port optimal, même en cas de transpiration. Le boîtier de la montre, les bords du bracelet et les surfaces en contact avec le poignet ont été soigneusement traités. Enfin, sa conception élégante et incurvée garantit un toucher confortable.

Le boîtier carré, couleur or clair est assorti à jeu de trois bracelets aux coloris différents, à savoir Blanc Glacé (cuir), Brun Mocha (cuir) et Violet Taro (fluoroélastomère), donnant aux utilisateurs une plus grande liberté de choix. Cette Huawei Watch Fit mini dispose de 96 modes d’entraînement complets et de systèmes d’incitation à l’entraînement pour accompagner les utilisateurs et les aider à développer de bonnes habitudes sportives. Grâce à la détection automatique de l’effort, au suivi précis des données d’entraînement et aux conseils professionnels, la montre aide les utilisateurs à ajuster leurs programmes pour mieux gérer leur niveau de forme.

Outre les 11 modes d’entraînement professionnels, dont la course à pied en intérieur et en extérieur, le cyclisme, le corde à sauter, les machines elliptiques, le rameur, etc., la montre comprend également 85 modes d’entraînement, dont le fitness, les jeux de balle, la danse, les sports extrêmes et bien d’autres. Cette montre peut surveiller les zones de fréquences cardiaques en temps réel au cours des entraînements. Lorsque la fréquence cardiaque dépasse la zone prédéfinie, la smartwatch envoie automatiquement un rappel. Chaque zone de fréquence cardiaque possède son propre mode d’entraînement et les utilisateurs peuvent ajuster leur statut en fonction de leurs objectifs.

La Huawei Watch Fit mini adopte l’écran FullView de la famille des wearables Huawei, un écran AMOLED flexible de 1,47 pouce aux couleurs précises offrant une haute définition et des effets d’affichage clairs et nets. L’écran AMOLED est non seulement plus large en termes de gamme de couleurs que l’écran LCD, mais il est aussi plus léger et plus fin. Il offre des couleurs plus complètes, un contraste plus important et des effets d’affichage plus colorés, pour une expérience visuelle ultime. Le nouvel écran AMOLED a également été conçu pour une expérience visuelle confortable et des commandes tactiles fluides. En utilisation normale, l’autonomie de la batterie est de 14 jours et de 10 jours en utilisation intensive. L’autonomie ultra-longue durée permet aux utilisateurs de porter la smartwatch toute la journée et ce même en dormant. Par ailleurs, la Huawei Watch Fit mini est équipée de la technologie de charge rapide de Huawei : une charge de cinq minutes permet une autonomie de deux jours en utilisation normale.