Une horloge connectée pour l’Echo Flex d’Amazon

L’heure de la rentrée a sonné ! Amazon lance un tout nouvel accessoire pour Echo Flex : une horloge connectée. Cette horloge connectée est censée vous aider à rester organisés chez vous, et à être à l’heure !

Pour rappel, Echo Flex est le moyen le plus abordable d’ajouter Alexa à tous les espaces de votre maison et se branche directement sur une prise électrique standard. L’horloge connectée s’ajoute à la veilleuse intelligente et au détecteur de mouvements comme l’un des trois accessoires certifiés « Made for Amazon » disponibles pour Echo Flex.

L’écran numérique de cette horloge connectée ajuste automatiquement la luminosité grâce à son capteur intégré, ce qui vous permet de voir facilement l’heure ou de programmer des minuteurs. Il vous suffit de le brancher sur le port USB d’Echo Flex et c’est prêt à être utilisé : l’écran affiche automatiquement un format 12 ou 24 heures en fonction du fuseau horaire que vous avez défini pour votre Echo Flex. Ce tout nouvel accessoire horloge connectée est fabriqué par Third Reality et est proposé à 19,99 euros.