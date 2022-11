Une Honor Pad 8 pour s’amuser et travailler

Dernier né du portefeuille de tablettes HONOR, cette nouveauté est conçue dans un châssis en alliage d’aluminium léger et possède un design premium et élégant. Elle ne pèse que 520 g pour une épaisseur de 6,9 mm, un format idéal pour les travailleurs nomades !

Grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 680, le HONOR Pad 8 assure une utilisation sans bug et sans latence, quelles que soient les tâches effectuées. Pour une connectivité tout au long de la journée, sa grande autonomie promet aux utilisateurs de visionner jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en local et de naviguer 10 heures sur Internet, un atout de poids pour les longs trajets en train lors desquels il est parfois difficile de charger ses appareils.



Le HONOR Pad 8 dispose aussi de nouvelles fonctionnalités personnalisées, destinées à garantir une expérience encore plus intuitive aux utilisateurs. HONOR Share permet par exemple de transférer ses fichiers rapidement entre différents appareils et assure une collaboration multi-écrans qui facilite le multitâche. Le HONOR Pad 8 offre ainsi une connectivité fluide pour pouvoir travailler partout dans les meilleures conditions.

Une expérience visuelle immersive… Grâce à son écran 2K au format 5/3, le HONOR Pad 8 offre une expérience visuelle hautement immersive pour le divertissement. Sa résolution Full HD et sa large palette de couleurs affichables promet une clarté époustouflante et des teintes réalistes, idéales pour regarder des films et des vidéos en streaming. De plus, ses 8 haut-parleurs permettent de bénéficier d’un son de qualité et d’une scène sonore étendue, avec la prise en charge du DTS:X Ultra.

La tablette HONOR Pad 8 est aussi parfaitement adaptée aux lecteurs. Offrant une meilleure protection des yeux, le HONOR Pad 8 bénéficie de la certification TÜV Rheinland Low Blue Light au niveau du hardware et de la certification TÜV Rheinland Flicker Free, réduisant la lumière bleue et le scintillement de l’écran pour soulager la fatigue oculaire et assurer une expérience confortable tout au long de la journée. De plus, son mode ebook promet un véritable moment de détente pour les passionnés de lecture qui peuvent lire où et quand ils le souhaitent, tout en conservant leur batterie.

Le HONOR Pad 8 est disponible en coloris “Blue Hour”. Elle est distribue en France sur Amazon et HiHonor à partir de 349,90 €