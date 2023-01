Une Hamilton Jazzmaster Face-2-Face III aux deux visages

Dès son lancement en 2013, la Jazzmaster Face-2-Face a été considérée comme une pionnière de la nouvelle tendance horlogère d’Hamilton : le concept de cadran double face, qui donne à la création horlogère unique deux personnalités distinctes. Alliant à la fois tradition et innovation, la collection accueille la troisième édition limitée à 999 pièces ; la Jazzmaster Face-2-Face III.

Dotée d’un boîtier rond réversible de 44 mm, la Jazzmaster Face-2-Face III possède deux cadrans : l’un affichant l’heure et les fonctions de chronographe, l’autre présentant des échelles de mesure et dévoilant le mouvement mécanique. Doté d’une architecture multicouche, le cadran principal présente une complexité à la hauteur de son mécanisme interne. Tandis que l’heure est affichée sur le réhaut, les trois compteurs de chronographe indiquent les heures, les minutes et les secondes écoulées. Les compteurs sont placés au-dessus du disque apparent de la date, formant une structure en trois dimensions. Renforçant le concept de dualité, le compteur des heures et l’aiguille des secondes de ce cadran anthracite sont rehaussés d’une touche de bleu.

Sur l’autre face du boîtier, le deuxième cadran présente un tachymètre et un pulsomètre, qui permettent aux personnes actives de mesurer leur vitesse et de suivre leur pouls. Le savoir-faire horloger d’Hamilton est mis en valeur grâce au cadran squeletté qui laisse entrevoir le mouvement chronographe automatique H-41 avec 60 heures de réserve de marche.

La Jazzmaster Face-2-Face III (2995 €) est proposée sur un bracelet en cuir marron effet patiné rehaussé d’une surpiqûre bleue des deux côtés pour un contraste saisissant et une allure sportive.