Une Ghibli Hybrid révolutionnaire pour Maserati

C’est le premier véhicule électrifié de l’histoire de Maserati, développé par le Maserati Innovation Lab de Modène.

Attention, événement. Cette nouvelle Ghibli Hybrid représente l’un des projets les plus ambitieux pour Maserati qui, après l’annonce du nouveau moteur de la supercar MC20, fait un pas de plus vers une nouvelle ère pour la marque. Le choix d’introduire la technologie hybride sur la berline Ghibli n’est pas anodin.

La nouvelle Ghibli Hybrid représente la première étape d’un plan qui conduira à l’électrification de tous les futurs modèles Maserati. Les premières voitures entièrement électriques de la marque seront les nouvelles GranTurismo et GranCabrio, prévues pour 2021.



Cette Ghibli Hybrid est immédiatement reconnaissable, en partie grâce au nouveau design à la fois extérieur et intérieur. Le dénominateur commun de ce changement de style développé par le Centro Stile Maserati est la couleur bleue, choisie pour identifier toutes les voitures dotées de la technologie hybride et évoquer le nouveau monde dans lequel elles s’inscrivent.

À l’extérieur, la couleur bleue se répand sur les trois ouïes latérales emblématiques, sur les étriers de frein, jusqu’au logo du pilier arrière. La même couleur bleue prend place à l’intérieur de la voiture, en particulier sur les coutures brodées des sièges. La nouvelle Ghibli Hybrid introduit également des évolutions stylistiques, à commencer par une nouvelle calandre avant, avec des barres redessinées pour représenter un diapason, dispositif musical émettant un son d’une extrême pureté et évoquant également le Trident. Des changements importants ont été apportés à l’arrière de la voiture, où les blocs optiques ont été complètement redessinés en forme de boomerang inspiré de la 3200 GT et du concept-car Alfieri.

Maserati a choisi une solution hybride axée principalement sur l’amélioration des performances, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. La technologie hybride exploite l’énergie cinétique que la voiture accumule lorsqu’elle est en mouvement, la récupère et la transforme en électricité lors de la décélération et du freinage, avant de la stocker dans une batterie.

Le groupe motopropulseur innovant, fruit d’un travail de développement technique approfondi de la part des techniciens et ingénieurs du Maserati Innovation Lab de Modène, combine un moteur à combustion interne (4 cylindres turbo d’une cylindrée de 2,0 l) avec un alternateur de 48 volts et un compresseur électrique (e-Booster), soutenus par une batterie. Cette solution est unique dans son segment et est la première d’une nouvelle génération de groupes motopropulseurs proposant un compromis parfait entre performance, efficacité et plaisir de conduite. La batterie est montée à l’arrière de la voiture, ce qui offre un avantage certain en termes de répartition des masses.

Grâce à une puissance maximale de 330 ch et un couple de 450 Nm délivré dès 1 500 tr/min, les performances de la nouvelle Ghibli Hybrid sont excellentes : vitesse de pointe de 255 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Les occupants de la Ghibli Hybrid se délecteront toujours du son unique caractérisant tous les modèles Maserati, grâce à un échappement particulièrement travaillé.