Une Garmin Instinct Esports Edition pour la Team Vitality

C’est officiel ! Garmin s’associe à Team Vitality, numéro 1 de l’esport en France. L’équipementier américain fournira aux équipes professionnelles du Club international d’esport son modèle dédié aux gamers, l’Instinct Esports Edition. Les deux marques travailleront en étroite collaboration en R&D pour faire évoluer le produit. L’Instinct Esports Edition sera la première montre connectée dédiée aux gamers.

Team Vitality est l’un des plus grands clubs d’esports au monde et le leader en France. Présente sur tous les jeux majeurs, notamment League of Legends et Counter-Strike, la marque divertissement et lifestyle comptabilise aujourd’hui une centaine de salariés (joueurs professionnels, des staffs techniques des équipes, personnel Vitality) et près de 20 millions d’abonnés sur les différents réseaux.

L’Instinct Esports Edition s’appuie sur les technologies santé et sport de Garmin, avec une fonction spécifique dédiée à l’analyse de données biométriques pendant le jeu. Ainsi, la montre permet d’analyser et de visualiser la fréquence cardiaque et le niveau de stress de l’utilisateur pendant le streaming. Le joueur peut également ajouter l’heure et un chronomètre de jeu durant sa partie. Que ce soit dans la préparation physique des joueurs ou en compétition, la montre s’inscrit pleinement dans les nouvelles ambitions de l’équipe.

« L’idée de créer une montre dédiée aux gamers est vraiment ingénieuse, se réjouit Nicolas Maurer, le CEO de Team Vitality. D’abord parce que cela n’existait pas dans le microcosme « Esport », à la différence de beaucoup d’autres sports qui disposaient depuis longtemps de leur propre montre connectée. Ensuite parce qu’il va être passionnant de suivre les évolutions et les progrès de ce produit innovant. Il y a tellement à créer autour de cette montre… » Un produit estampillé « Team Vitality » par exemple ? « Pourquoi pas oui ! Nous avons une certaine expérience des produits brandés. Cela s’était très bien passé avec Adidas. Ça va dans le sens de l’histoire… »