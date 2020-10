Une G-Shock Original stylée pour Captain Tsubasa

G-Shock revisite son modèle Original DW-5600 aux couleurs de l’équipe de Captain Tsubasa; Une montre iconique avec son célèbre boîtier carré. On retrouve sur une partie du bracelet en résine le portrait de Tsubasa et sur l’autre partie le numéro 10, numéro emblématique du joueur et surtout porté par de grandes stars du football, le tout relié par des bandes bleues aux couleurs de l’équipe. Le packaging sera lui aussi customisé avec le portrait de Tsubasa, le numéro 10 et le nom de l’équipe « Nankatsu » écrit en japonais.

Le phénomène Captain Tsubasa a marqué toute une génération avec son manga et sa série animée diffusée dans les années 1980/1990 et aujoud’hui encore sur de nombreuses chaînes TV à travers le monde. Véritable idole de plusieurs générations de fans, Tsubasa a notamment influencé et inspiré des stars mondiales du football ayant joué dans les plus grands clubs européens. Captain Tsubasa continue d’influencer les joueurs de football, les sportifs et les fans de manga aujoud’hui.

Avec 80 millions d’exemplaires vendus. Captain Tsubasa fait partie du Top 10 des meilleures ventes de mangas de tous les temps. Le manga a fait l’objet d’une nouvelle adaptation en série animée en 2018, aujourd’hui diffusée partout dans le monde. Cette nouvelle collaboration avec G-Shock a du sens car les deux marques japonaises se sont développées dans le monde entier et séduisent depuis toujours des fans de tous âges, génération après génération. Leur notoriété n’est plus à prouver puisqu’elles sont aujourd’hui des incontournables du grand public. La collaboration entre ces deux univers mythiques va donc ravir de nombreux fans du monde entier.

La DW-5600MWCT sera vendue en exclusivité en Europe, en quantités très limitées. On la trouve notamment au G-Shock Store Paris et sur g-shock.fr.