Une G-Shock inspirée par le Rallye Dakar

Inspirée par le Rallye Dakar, la nouvelle Mudmaster GWG-2000TLC a été pensée et construite de manière à ce qu’elle puisse résister à la boue et la poussière pour les aventures les plus exigeantes. Audacieuse, intrépide et prête à tout.

La lunette est composée de carbone forgé et la structure possède la technologie

Carbon Core Guard de G-SHOCK permettant à la montre d’être plus petite et plus légère, sans pour autant perdre sa résistance et ses performances. Le modèle embarque un nombre de fonctionnalités exceptionnel dont le fonctionnement à l’énergie solaire, la mise à l’heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage, une étanchéité 20 bar et un verre saphir. La technologie Triple Sensor lui confère un altimètre avec cumul des altitudes, un thermomètre, un baromètre et une boussole.



La GWG-2000TLC fait référence au Land Cruiser après avoir parcouru une journée intense dans le désert. Le bracelet présente un motif mélangeant éclaboussures de boue et de sable. La gravure au laser sur la lunette et la boucle en acier inoxydable ionisé noir accentue cet effet. On retrouv également des notes de bleu, blanc et rouge, couleurs de l’équipe ainsi que le logo sur le bracelet et au dos du boîtier qui rendent hommage à la robustesse de cet engin, toujours prêt à affronter les environnements les plus difficiles.

Mudmaster GWG-2000TLC, 799 €