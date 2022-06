Une G-Shock exclusive pour JUL et Marseille

Une montre dévoilée en exclusivité le soir du concert de JUL au Stade Orange Vélodrome le 4 juin à Marseille.

Cette collaboration entre D’or et de platine et G-Shock sonne comme une évidence ! Véritable adepte de la marque aux montres résistantes et au design inégalé depuis plusieurs décennies, JUL possède plusieurs G-Shock et les arbore toujours fièrement à son poignet. L’artiste N°1 de la scène rap francophone et collectionneur de récompenses parmi les plus prestigieuses, va même jusqu’à déclarer sa passion pour G-Shock en juin 2021 dans son album « Demain ça ira », disque de platine, où JUL intitule un de ses titres « G-Shock ». On y découvre l’attachement du rappeur à la marque japonaise qu’il porte fièrement : « J’suis en G-Shock pas en Rolex ».

G-Shock a participé à plusieurs de ses projets artistiques, comme ses clips vidéo parmi les plus visionnés. Le dernier en date : « Le Classico organisé », sorti en novembre 2021, met à l’image le rappeur marseillais portant à son poignet le modèle GM-2100-1AER. Aux côtés des rappeurs marseillais et parisiens les plus en vogue du moment, JUL montre de nouveau à des millions de français son attachement à G-Shock.

D’or et de platine et G-Shock. s’allient cette année pour ravir les fans au travers d’une montre exclusive en édition ultra limitée et au design conçu directement à partir des inspirations et directives de l’artiste. JUL et G-Shock ont décidé de dévoiler leur collaboration en exclusivité aux fans (environ plus de 55 000 spectateurs) de l’artiste en introduction de son concert au Stade Vélodrome de Marseille – évènement attendu depuis plus de 3 ans par son public. Une vidéo Teaser a été diffusée sur les écrans géants du stade. Pour annoncer l’arrivée de l’artiste, une vidéo compte à rebours dévoilant le design de la future montre a été diffusée sur les écrans géants.

Pour cette collaboration, la marque revisite le modèle iconique DW-5600 avec son célèbre boîtier carré, qui a fait le succès de la marque. Le bracelet se pare d’un noir profond mettant en évidence le marquage « D’or et de platine » en jaune, évoquant le soleil sur Marseille. Un bleu ciel, couleur emblématique de la ville vient compléter l’ensemble, Le boîtier est entièrement personnalisé avec un fond gravé du label de l’artiste et l’apparition de l’OVNI en rouge en arrière-plan de l’affichage digital lorsque la lumière est activée. La boite et le packaging ont également été personnalisés pour l’occasion aux couleurs noir, jaune et bleu ciel et marqués « D’or et de platine ».

Cette montre produite en quantité très limitée sera commercialisée à l’automne 2022 en exclusivité pendant une semaine sur le site web www.doretdeplatineshop.com, puis sur le site g-shock.eu/fr et au G-SHOCK Store à Paris.