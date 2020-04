Une Fête des Pères connectée (et pas confinée) avec une paire de KEF LSX

Le 21 juin prochain, ce sera la fête des pères, et ne devrait plus être confiné. Raison de plus pour rester librement chez soi à écouter sa musique !

LSX : une chaîne 100% stéréo

LSX s’inscrit dans la lignée du système LS50 Wireless multirécompensé, et partage avec lui une grande partie de l’ingénierie acoustique de pointe qui a rendu ce produit mondialement célèbre dans l’univers de l’audio, notamment l’ensemble de haut-parleurs Uni-Q. LSX intègre Spotify, Apple Music et Tidal ; il peut également accéder à la musique stockée sur un disque dur ou un PC en réseau via DLNA et dispose d’une connectivité Bluetooth 4.2.

Cet ensemble composé de 2 enceintes fait de LSX un système parfait pour la musique et la télévision, pour laquelle il comporte à la fois des entrées optiques et auxiliaires TOSLINK.

La conception de LSX a été encadrée par Michael Young pour devenir un chef-d’œuvre d’élégance et de sobriété. LSX est proposé dans un choix de cinq couleurs – noir, bleu, rouge bordeaux et vert olive. Ces quatre finitions sont habillées d’un luxueux tissu conçu par le fabricant de textile danois Kvadrat et par une finition laquée blanc brillant.

KEF LSX 1200 € la paire

LSX Soundwave, by Terence Conran

Le partenariat avec Conran s’inscrit dans la longue tradition des collaborations que KEF met en place avec les grands noms du design à l’international. KEF compte parmi ces associations le designer visionnaire Ross Lovegrove sur le projet Muon et la création du LSX original encadrée par le designer britannique Michael Young.

Compact, simple à utiliser, sans fil et élégant, le LSX Soundwave combine une conception de technologie de pointe et une expérience stéréo haute résolution sans fil avec un design inspiré par la visualisation des ondes sonores, subtilement conçu dans un tissu exclusif qui enveloppe le boîtier LSX.

Ce nouveau design met en effet en valeur des détails tels que le tweeter de l’ensemble Uni-Q qui reprend le bleu de la marque Conran, tandis que les ondes stylisées se dessinent sur le tissu gris qui enveloppe le LSX. Il offre une unicité visuelle et tactile qui rend hommage à l’œuvre originale de Sir Terence Conran en tant que designer textile.

KEF LSX, 1350 € la paire